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4 قتلى في مطاردة بعد سرقة متجر مجوهرات في ولاية فلوريدا الأمريكية

4 قتلى في مطاردة بعد سرقة متجر مجوهرات في ولاية فلوريدا الأمريكية
هسبريس - إفي
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 13:05

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن عملية سرقة مسلحة لمتجر مجوهرات في مدينة كورال غابلز بولاية فلوريدا الخميس أسفرت عن سقوط أربعة قتلى بينهم لصان على الأرجح بعد مطاردة الشرطة للمسلحين.

وأظهرت لقطات تليفزيونية قيام سيارات الشرطة بأطلاق النار وسط الزحام المروري على اللصوص الذين كانوا يستقلون شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" للشحن قاموا باختطافها وبداخلها سائقها.

وأفادت صحيفة (ميامي هيرالد) بأن القتلى هم لصان وموظف تابع للشركة المالكة للشاحنة وسائق سيارة خاصة.

ولم تحدد السلطات عدد القتلى واكتفت بالإشارة إلى عدم وجود عناصر من الشرطة بين الضحايا.

وندد شهود عيان عبر الشبكات الاجتماعية بخطر إطلاق النار في وقت الذروة، مما أسفر عن مقتل شخصين وعرض حياة الكثير من السائقين وأسرهم وكذلك المارة للخطر.

وانتهت عملية المطاردة في أحد شوارع مدينة ميرامار شمالي ميامي حيث استطاع اللصوص الهرب بالشاحنة.

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في ميرامار، بحسب وسائل إعلام محلية أشارت أيضا إلى إصابة سيدة بعيار ناري في الرأس خلال سرقة متجر المجوهرات ولكن حالتها ليست خطيرة.

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