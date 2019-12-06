24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صوريا مقيت .. "سوسيولوجية بالصدفة" تسير في درب حقوقي ببرلين
- تكريم الفنانة منى فتو
- مغاربة ألمانيا: صوريا مقيت
- تقنية يابانية تساعد على تدوير مخلفات "عصر الزيتون" في المغرب
- الطبخ الباكستاني بالرباط
جمعيات تحمّل المؤسسات الحكومية مسؤولية "ضعف التبرع بالدم" (5.00)
العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية (5.00)
أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)
- منيب تدعو إلى مواجهة تيار "الإخوان" وتقطر الشمع على بنكيران - (70)
- "الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير - (64)
- أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس - (51)
- العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية - (49)
- هل انتصر المجلس العلمي لإسلاميي المغرب في "جدل الإجهاض"؟ - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
4 قتلى في مطاردة بعد سرقة متجر مجوهرات في ولاية فلوريدا الأمريكية
ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن عملية سرقة مسلحة لمتجر مجوهرات في مدينة كورال غابلز بولاية فلوريدا الخميس أسفرت عن سقوط أربعة قتلى بينهم لصان على الأرجح بعد مطاردة الشرطة للمسلحين.
وأظهرت لقطات تليفزيونية قيام سيارات الشرطة بأطلاق النار وسط الزحام المروري على اللصوص الذين كانوا يستقلون شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" للشحن قاموا باختطافها وبداخلها سائقها.
وأفادت صحيفة (ميامي هيرالد) بأن القتلى هم لصان وموظف تابع للشركة المالكة للشاحنة وسائق سيارة خاصة.
ولم تحدد السلطات عدد القتلى واكتفت بالإشارة إلى عدم وجود عناصر من الشرطة بين الضحايا.
وندد شهود عيان عبر الشبكات الاجتماعية بخطر إطلاق النار في وقت الذروة، مما أسفر عن مقتل شخصين وعرض حياة الكثير من السائقين وأسرهم وكذلك المارة للخطر.
وانتهت عملية المطاردة في أحد شوارع مدينة ميرامار شمالي ميامي حيث استطاع اللصوص الهرب بالشاحنة.
وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في ميرامار، بحسب وسائل إعلام محلية أشارت أيضا إلى إصابة سيدة بعيار ناري في الرأس خلال سرقة متجر المجوهرات ولكن حالتها ليست خطيرة.