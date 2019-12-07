ألمانيا تعتزم إدراج الدراجات الكهربائية في إحصائيات الحوادث

هسبريس - د.ب.أ

يعتزم مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إدراج الدراجات الكهربائية، التي دخلت إلى قطاع وسائل النقل حديثا في البلاد، ضمن إحصائيات حوادث السير اعتبارا من أول كانون ثان/يناير المقبل.

وقال متحدث باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن المكتب يجري حاليا اتصالات بوزراء الداخلية المحليين في الولايات لإبلاغهم بتقديم بيانات للمكتب تتعلق بحوادث الدراجات الكهربائية، موضحا أنه إذا نجح هذا الأمر، فمن الممكن البدء في حصر حوادث الدراجات الكهربائية لأول مرة مع بداية العام الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب يصنف الدراجات الكهربائية تحت فئة "مركبات أخرى". وتم السماح بالسير بهذا النوع من الدراجات في ألمانيا منذ 15 يونيو الماضي.

وذكر المتحدث أن الإحصائيين لديهم رغبة في رصد حوادث هذا النوع الجديد من وسائل النقل على نحو منفرد، موضحا في المقابل أن المشكلة تكمن في أن بعض أجهزة الشرطة تسخدم سجلات بيانات مختلفة. وأشار إلى أنه إذا حصرت السلطات جميع حوادث الدراجات الكهربائية على الكمبيوتر وأرسلتها إلى مكتب الإحصاء الاتحادي، فلن يعوق شيء بدء الإحصاء اعتبارا من أول يناير المقبل.