24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  2. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  3. محاربة الفساد (5.00)

  4. "تل الورد" (5.00)

  5. التلمودي يتغنى بسور مراكش في "نوريك بلادي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | ألمانيا تعتزم إدراج الدراجات الكهربائية في إحصائيات الحوادث

ألمانيا تعتزم إدراج الدراجات الكهربائية في إحصائيات الحوادث

ألمانيا تعتزم إدراج الدراجات الكهربائية في إحصائيات الحوادث
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 دجنبر 2019 - 17:21

يعتزم مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إدراج الدراجات الكهربائية، التي دخلت إلى قطاع وسائل النقل حديثا في البلاد، ضمن إحصائيات حوادث السير اعتبارا من أول كانون ثان/يناير المقبل.

وقال متحدث باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن المكتب يجري حاليا اتصالات بوزراء الداخلية المحليين في الولايات لإبلاغهم بتقديم بيانات للمكتب تتعلق بحوادث الدراجات الكهربائية، موضحا أنه إذا نجح هذا الأمر، فمن الممكن البدء في حصر حوادث الدراجات الكهربائية لأول مرة مع بداية العام الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب يصنف الدراجات الكهربائية تحت فئة "مركبات أخرى". وتم السماح بالسير بهذا النوع من الدراجات في ألمانيا منذ 15 يونيو الماضي.

وذكر المتحدث أن الإحصائيين لديهم رغبة في رصد حوادث هذا النوع الجديد من وسائل النقل على نحو منفرد، موضحا في المقابل أن المشكلة تكمن في أن بعض أجهزة الشرطة تسخدم سجلات بيانات مختلفة. وأشار إلى أنه إذا حصرت السلطات جميع حوادث الدراجات الكهربائية على الكمبيوتر وأرسلتها إلى مكتب الإحصاء الاتحادي، فلن يعوق شيء بدء الإحصاء اعتبارا من أول يناير المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.