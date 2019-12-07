24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  2. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  3. محاربة الفساد (5.00)

  4. "تل الورد" (5.00)

  5. مكتب الفوسفاط يفتح سوقا تضامنيا للتعاونيات تثمينا للمنتجات المحلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | على أطراف سيدني .. توقعات باستمرار حريق غابات ضخم لأسابيع

على أطراف سيدني .. توقعات باستمرار حريق غابات ضخم لأسابيع

على أطراف سيدني .. توقعات باستمرار حريق غابات ضخم لأسابيع
ليديا كيلي من ملبورن*
السبت 07 دجنبر 2019 - 19:32

أفاد عاملون في مجال الإطفاء بإن السيطرة على حريق غابات ضخم على أطراف مدينة سيدني الأسترالية سيستغرق أسابيع ولن يتم إخماده دون أمطار غزيرة وذلك بعد أن غطى الدخان سماء المدينة مما أدى إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي وإلغاء مباريات رياضية في الهواء الطلق.

ويكافح الآلاف من رجال الإطفاء المنهكين قرابة 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز اليوم السبت ويحاولون إخماد حرائق الغابات منذ شهر.

واشتعل الحريق الكبير شمالي سيدني، أكبر مدن أستراليا، أمس الجمعة بعد اندماج عدد من الحرائق ويستعر الآن في حوالي 830 ألف فدان.

وقال جهاز الإطفاء في المناطق الريفية بالولاية "نحتاج إلى أمطار غزيرة لإخماد هذه الحرائق. هذا هو ما سيوقفها. سيستغرق إخماد هذا أسابيع كثيرة".

وحرائق الغابات شائعة في أستراليا خلال الصيف الحار الذي يبدأ في ديسمبر كانون الأول لكن الحرائق بدأت في وقت مبكر للغاية هذا العام وألقي اللوم في هذا على ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة والحرائق المتعمدة.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية على تويتر أن الحرائق المحيطة بسيدني تطلق كميات كبيرة من الدخان في الهواء لدرجة تجعلها تبدو على شاشات الرادار وكأنها كميات كبيرة من المطر.

وقالت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن نحو 1140 شخصا سعوا للحصول على مساعدة طبية بعد معاناتهم من مشاكل في التنفس أو الربو خلال الأسبوع الماضي. وتلقت خدمة الإسعاف في الولاية عددا أكبر من المكالمات الهاتفية بمقدار الثلث.

ولقي ستة أشخاص حتفهم واحترق قرابة 700 منزل وسوي الكثير من الأفدنة بالأرض.

وتكافح ولاية كوينزلاند المجاورة نحو 45 حريق غابات في ظل درجات حرارة سجلت ما يصل إلى 40 درجة مئوية اليوم السبت.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.