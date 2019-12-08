حقيقة فيديو مقتل حراس أبي بكر البغدادي .. مقطع من لعبة "بلاي ستيشن"

هسبريس - أ.ف.ب

ينتشر على صفحات آلاف المستخدمين لموقع "فيسبوك" مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يصوّر لحظة استهداف حراس أبي بكر البغدادي بواسطة طائرات مسيّرة أمريكية، تمهيدا لعملية الكومندوس التي أدت إلى قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية؛ لكن الحقيقة هي أن المقطع مستخرج من لعبة الفيديو الشهيرة "وسام الشرف" (ميدل أوف أونور).

لحظة تصفية حرّاس البغدادي؟

يستمر المقطع على مدى ثلاث دقائق وسبع وخمسين ثانية حافلة بالمشاهد القتالية المشوّقة بالأسود والأبيض، وكأنها ملتقطة من كاميرا مراقبة أو عدسة قناص، وتجري فيها تصفية عدد من الأشخاص بعضهم مسلّح الواحد تلو الآخر رميا بالرصاص وهم يحاولون الدفاع عن أنفسهم أو الاحتماء؛ فيما يسمع صوت شخصين يعلّقان على ما يجري عبر جهاز لاسلكي، بما يوحي بأنهما منفذا العملية. وبين الحين والآخر، يسمع صوت طوّافة.

وأُرفق المنشور بتعليق جاء فيه: "استهداف حراس أبي بكر البغدادي بطائرات أمريكية بدون طيار". ويصف التعليق سير العملية بالقول: "تمّ إطلاق النار من مسافة بعيدة جداً من فوق السحاب، حيث إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصادر إطلاق النار".

ويشير إلى أن الوقائع التي يصوّرها الفيديو جرت "قبل لحظات من بدء عملية مداهمة مقر أبي بكر البغدادي".

ويختم المنشور مقيّما العمليّة بالقول إن "حادثاً كهذا يجب الوقوف عنده من حيث التقنية المستخدمة والطريقة المتبعة".

بدأ انتشار الفيديو في الرابع من نونبر 2019، حسب ما وقع عليه فريق تقصي صحة الأخبار في فرانس برس، ونال على صفحة "فيسبوك" هذه وحدها أكثر من خمسة آلاف مشاركة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

في 27 أكتوبر 2019، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، في عملية نفذتها وحدة كوماندوس أمريكية في إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، في شمال غرب سوريا.

وأعلن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن البغدادي قتل مع اثنين من أطفاله عمرهما أقل من 12 عاما، حين فجر سترة ناسفة كان يرتديها في نفق لجأ إليه في محاولة للهرب من القوات الأمريكية، فضلا عن مقتل أربع نساء ورجل في المجمّع.

وكان ترامب صرح، من جهته، بأن البغدادي قتل مع ثلاثة من أولاده.

وغداة الإعلان، أكدت تركيا أن أجهزة استخباراتها أجرت اتصالات "مكثفة" مع الأجهزة الأمريكية ليلة العملية.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية مقطعا مسجلا يظهر فيه جنود أمريكيون يقتربون راجلين من مجمع محاط بأسوار عالية في شمال غرب سوريا، تمت محاصرة البغدادي فيه قبل اقتحامه.

كما نشر البنتاغون تسجيل فيديو لغارات جوية على مجموعة من المقاتلين المجهولين على الأرض، فتحوا النار على مروحيات أمريكية تقل الجنود الذين هاجموا مجمّع البغدادي في إدلب، بالإضافة إلى صور للمجمّع قبل وبعد الهجوم.

لعبة فيديو!

لكن المقطع المتداول في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لا علاقة له بمقتل البغدادي؛ فقد أرشد البحث عن لقطات الفيديو، بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة باستخدام موقع Invid، إلى الصور عينها كتب عليها "قناة: مرتضى العموري".

وقاد البحث عن هذا الاسم على "يوتيوب" إلى الفيديو الأصلي المنشور في 14 غشت 2017، أي قبل أكثر من عامين على إعلان مقتل البغدادي، بعنوان "أجمل مهمة قنص من بين أغلب المهمات وأكثرها واقعية من لعبة ميدالية الشرف".

لعبة "وسام الشرف" أو "ميدل أوف أونور" بالإنكليزية هي لعبة فيديو تتضمن مهمّات قتالية شيّقة تدور وقائعها في حقب مختلفة. وصمّمت اللعبة شركة "إلكترونيك آرتس"، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، ويمكن تشغيلها على جهاز "بلاي ستايشن".