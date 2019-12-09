"فروزين 2" يتصدر إيرادات السينما في ظل غياب أفلام "الكريسماس"

هسبريس - د.ب.أ

احتل فيلم الرسوم المتحركة الموسيقِي "فروزين 2"، من إنتاج شركة والت ديزني، المركز الأول مجددا في إيرادات السينما الأمريكية لثالث عطلة نهاية أسبوع على التوالي.

وحقق الفيلم إيرادات تقدر بنحو 7ر34 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الحالية محليا، وفقا شركة التحليلات الإعلامية الأمريكية "كومسكور إنك"، مما يجعل مجموع الإيرادات في أمريكا الشمالية 6ر337 مليون دولار.

وبإضافة مئات الملايين من الإيرادات الخارجية سيصبح "فروزين 2" أقرب قليلا من تجاوز إيرادات الجزء الأول الذي تم عرضه عام 2013 باعتباره فيلم الرسوم المتحركة الأعلى إيرادات على الإطلاق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

وتحول الجزء الأول من الفيلم، الذي صدر قبل ست سنوات وتم عرضه الشهر الماضي ، إلى ظاهرة ثقافية، حيث اصطحب العديد من الآباء أطفالهم لمشاهدته في قاعات العرض عدة مرات. وترجع المشاهدات المتكررة جزئيا إلى فستان الأميرة "إلسا" الأزرق الذي لاقى إعجابا كبيرا وأغنيتها الناجحة على مستوى العالم "ليت إت جو". وحقق الفيلم في نهاية المطاف 27ر1 مليار دولار في شباك التذاكر.

واستفاد الجزء الثاني من الفيلم من قلة أفلام الأطفال نسبيا في الفترة الحالية.