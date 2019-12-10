تونزي .. ملكة جمال الكون 2019 تفتخر بلون بشرتها السوداء

هسبريس - إفي

أكدت الجنوب أفريقية زوزيبيني تونزي التي توجت ملكة جمال الكون لعام 2019 إنه "من الشرف المطلق" أن تمثل بفوزها باللقب "الشمول والتنوع" كونها امرأة سوداء وأفريقية.

وفازت تونزي صاحبة البشرة السمراء البالغة من العمر 26 عاما في المرحلة النهائية من المسابقة على ملكتي جمال بويرتوريكو ماديسون أندرسون، التي اختيرت وصيفة أولى والمكسيك صوفيا أراجون الوصيفة الثانية.

وقالت توزني في مؤتمر صحفي عقب الحفل الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي في مدينة أتلانتا الأمريكية كيف واجهت السيدات صاحبات البشرة السوداء "صعوبات على مدار التاريخ ليتم رؤيتهن كسيدات جميلات".

وأضافت "المجتمع مبرمج منذ فترة طويلة على عدم رؤية الجمال الأسود. ولكننا الآن في زمن تستطيع فيه أخيرا سيدات مثلي معرفة أنهن جميلات".

وأبرزت ايضا أن سيدات مثلها ترعرعن وسط "الكثير من العنصرية والتمييز على أساس لون البشرة".

وتابعت "بالنسبة لي أمر خيالي أن أتوج هنا اليوم بلقب ملكة جمال الكون بشعري وبشرتي. أتمنى أن هذا يصل لكل طفل ينشأ في نفس ظروفي"، مبرزة أملها في أن يساعد فوزها باللقب في كسر حدود بعيدا عن الجمال.

وتحدثت تونزي أيضا عن عملها مع الأمم المتحدة من خلال حملة #HeForShe النسوية ووصفت عدم المساواة المستمرة بين الرجل والمرأة بـ"السخيفة".

وقالت "لا أفهم لماذا لا يمكن للسيدات أن يثبتن أنفسهن في 2019 أمام الرجال. كما لا أفهم لماذا يجب أن تكون السيدات ضحايا للعنف الذكوري خاصة على يد رجال من المفترض أنهم يحبوهن ويقومون برعايتهن".

وبسؤالها عن أهم شيء يجب تعليمه للطفلات حاليا قالت تونزي "القيادة. هذا أمر افتقدت له الشابات والسيدات لفترة طويلة ليس لأنهن لا يرغبن فيه وإنما لصورة المجتمع حول المرأة".

وتخلف تونزي، التي تميزت على مدار المسابقة بأفكارها المناهضة للعنصرية والمدافعة عن المساواة، الفلبينية كاتريونا جراي التي توجت العام الماضي باللقب.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يذهب فيها لقب ملكة جمال الكون لجنوب افريقيا التي سبق وانتصرت في 2017 عبر ديمي لاي نيل بيترس وفي 1978 من خلال مارجريت جاردينر.

وقدم الحفل الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي وأحيته المغنية الامريكية آلي بروك.