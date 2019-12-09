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الرئيسية | منوعات | مشجع لنادي ميلان يطعن زميله بسبب سروال أحد لاعبي الفريق

مشجع لنادي ميلان يطعن زميله بسبب سروال أحد لاعبي الفريق

مشجع لنادي ميلان يطعن زميله بسبب سروال أحد لاعبي الفريق
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 14:22

تعرض مشجع لنادي ميلان تعرض للطعن بالقرب من ملعب بولونيا عقب لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب نزاع حول سروال رماه أحد لاعبي النادي اللومباردي في نهاية المباراة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقام لاعبو ميلان برمي القمصان والسراويل إلى المشجعين في المدرجات، عقب الفوز الثمين 3-2 في المرحلة الخامسة عشرة، تعبيرا لهم عن شكرهم على سفرهم إلى بولونيا لتشجيعهم.

ونشب خلاف بين اثنين من مشجعي لنادي ميلان في المدرجات، واستمر خارج ملعب ريناتو دالارا حيث قام أحدهما بطعن الآخر في بطنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن سروال أحد لاعبي ميلان كان سبب الخلاف بين الضحية والمعتدي.

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