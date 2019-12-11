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فرنسا تستثني مواليد ما قبل عام 1975 من نظام التقاعد الجديد

فرنسا تستثني مواليد ما قبل عام 1975 من نظام التقاعد الجديد
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:02

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن نظام التقاعد الجديد، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون، سينطبق فقط على مواليد 1975 وما بعدها.

وكانت مقترحات أولية من جانب الحكومة أشارت إلى أن النظام قد يُطبق على مواليد 1963 وما بعدها، وفقا لسير المفاوضات.

وسيُطبق النظام الجديد على مواليد 2004 من بداية حياتهم المهنية، بينما سيُطبق على الآخرين على أساس دخولهم بداية من عام 2025.

جاء هذا في إطار عرض فيليب للقرارات الحكومية النهائية بشأن النظام أمام "المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وذلك وسط استمرار لإضراب عام في البلاد لليوم السابع احتجاجا على المقترحات.

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