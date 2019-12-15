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كُتّاب وآراء
تمثال ملكي على هيئة "أبي الهول" الشهير يفاجئ المصريين
أعلنت السلطات المصرية السبت العثور على تمثال ملكي على هيئة أبي الهول في منطقة تونا الجبل الواقعة بمحافظة المنيا جنوبي البلاد.
وذكرت وزارة الأثار في بيان وصل لـ(إفي) نسخة منه أن بعثة أثرية مصرية عثرت على التمثال صغير الحجم أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل.
ومن جانبه، أوضح مدير عام أثار مصر الوسطي، جمال السمسطاوي، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، مشيرا إلى أن ارتفاعه بالقاعدة يبلغ 35 سم وطوله 55 سم.
ويتميز التمثال بـ"وجه ذي ملامح وتفاصيل واضحة وجميلة، مما يعكس مدي مهارة الفنان المصري القديم" بحسب البيان.
وعثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود "بس" وأوستراكات وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر.
وتستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في المنطقة الأثرية.
وخلال الأعوام الثلاثة السابقة تم العثور بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.