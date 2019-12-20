هيئة حماية المنافسة في فرنسا تغرّم "غوغل" 150 مليون يورو

هسبريس – د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، الجمعة، أن الهيئة المعنية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فرنسا قامت بتغريم شركة "غوغل" الأمريكية 150 مليون يورو (167 مليون دولار)، في قضية احتكار تشمل الإعلانات على شبكة الإنترنت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ممارسات الشركة العملاقة، صاحبة أكبر محرك للبحث على شبكة الإنترنت، انتقادات في أنحاء أوروبا.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية أن هذه أول مرة تقوم فيها "هيئة تنظيم المنافسة في فرنسا بتغريم غوغل"، نقلا عن مؤتمر صحفي لرئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا في باريس.

وقالت دو سيلفا: "على غوغل أن تقوم بالمزيد والأفضل، مقارنة بأي شركة أخرى... لم تكن القواعد فقط صعبة لدرجة عدم فهمها" ولكنها كانت أيضا "متغيرة طوال الوقت، من شهر لآخر،" دون تواصل واضح من غوغل يمكن المعلنين من إدراك ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه، وما لا يجب."