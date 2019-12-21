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الرئيسية | منوعات | برازيلي غاضب ينتقم من إقالته من الشركة ويقتل سيدتين

برازيلي غاضب ينتقم من إقالته من الشركة ويقتل سيدتين

برازيلي غاضب ينتقم من إقالته من الشركة ويقتل سيدتين
هسبريس - إفي
السبت 21 دجنبر 2019 - 17:50

أعلنت الشرطة البرازيلية أن رجلا اقتحم شركة أقيل منها وأطلق النار فيها ليقتل سيدتين.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار الذي وقع في شركة كمبيوتر بمدينة ساو باولو الجمعة اسفر أيضا عن إصابة شخص.

وأضافت أن الرجل أطلق النار على عناصر الشرطة التي توجهت للشركة فور علمها بالهجوم لترد بدورها بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى.

وبحسب شرطة ساو باولو، فإن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته ذهب للشركة بغرض الهجوم على الموظفين انتقاما على ما يبدو من إقالته.

ولم تحدد السلطات ما إذا كانت القتليتان تشغلان مناصب إدارية أو كانتا من زملاء منفذ الهجوم.

ومازالت السلطات تحقق في الواقعة للتأكد من أسباب الهجوم.

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