تجارب أمريكية تعتمد على المتطوعين لتعزيز ثقة البشر بالروبوتات

هسبريس - د.ب.أ

توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا- لوس أنجليس ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، عبر مجموعة من التجارب إلى أن ثقة البشر في الروبوتات تتزايد إذا استطاعت هذه الروبوتات أن توضح للبشر الخطوات التي تقوم بها قبل الإقدام على تنفيذها.

وذكر فريق الدراسة أنه قام في إطار التجربة التي أوردتها دورية "ساينس أدفانسز" العلمية ببرمجة الروبوتات بحيث تقوم، عبر أكثر من طريقة، بتوضيح الخطوات التي تقوم بها مسبقا للمتطوعين في التجربة.

ويرى فريق الدراسة أن تركيز العلماء في الوقت الحالي ينصب على تعليم الروبوتات كيفية أداء المهام بالشكل الصحيح بدلا من إيجاد صورة من التناغم بين الروبوت والانسان، وذكروا أن قيام الروبوت بشرح العمل الذي يقوم به، سوف يقلل من شعور الانسان بالقلق حياله.

وفي إطار التجربة، تقوم الروبوتات بشرح الإجراء الذي تنفذه بطريقتين مختلفتين، أولهما الطريقة الرمزية، وهي تعتمد على شرح الخطوات التي سوف تقوم بها من خلال شاشة عرض أو مقطع فيديو. أما الطريقة الثانية، فتسمى الطريقة الوظيفية، حيث يقوم الروبوت بأداء تمثيلي لكل خطوة من الخطوات التي يعتزم القيام بها بشكل مسبق.

وطلب فريق الدراسة من 150 متطوعا أن يراقبوا الروبوت أثناء فتح زجاجة دواء مع متابعة الرسائل التوضيحية المصاحبة لهذه العملية.

وذكر الباحثون أن المتطوعين أعطوا تقييما أعلى لدرجات الثقة في الروبوت عندما حصلوا على شرح مسبق للخطوات التي سوف يقوم بها الروبوت، سواء بالطريقة الرمزية أو الوظيفية.

ورجح الباحثون أن البشر سيشعرون بثقة أكبر في الروبوت إذا ما حصلوا على معلومات وافية بشأن الخطوات التي يقوم بها هذا الروبوت، وأضافوا أن الخطوة التالية تتمثل في تعليم الروبوت شرح أسباب القيام بالخطوات التي يقوم بها.