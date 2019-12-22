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كُتّاب وآراء
مواد ضارة في "الشامبو" تتسبب في خلل هرموني والإصابة بالسرطان
حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر من احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة، مثل البارابين والبارافين، وهي مواد تستخدم كمواد حافظة في منتجات العناية والتجميل كالشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.
وأوضح المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة.
وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم "ميثيل بارابين" “Methylparaben” أو "إيثيل بارابين" “Ethylparaben”أو "بارافينوم ليكويدوم" “Paraffinum Liquidum” أو "زيت معدني" “Mineral Oil”.
ولتجنب هذه المخاطر ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة.