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الرئيسية | منوعات | مركز للتوعية الصحية يحذر من تبييض الأسنان أثناء فترة الحمل

مركز للتوعية الصحية يحذر من تبييض الأسنان أثناء فترة الحمل

مركز للتوعية الصحية يحذر من تبييض الأسنان أثناء فترة الحمل
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 دجنبر 2019 - 07:55

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

وأضاف المركز أن مواد التبييض الشديدة قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة.

لذا ينبغي إرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.

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