24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/12/2019
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:31
|16:04
|18:27
|19:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة
- مخاطر تهدد البشرية .. مناخ و"أمن سيبراني" واضطراب سياسي
- بوعيدة: العائلة "طريق الصحراء" .. وهذه "صفقة" السفارة والجهة
- نقاش في السياسة
- كوريا الشمالية تحذر واشنطن من الانتقادات الحقوقية
ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة (5.00)
- إصابة جديدة تلحق الهزيمة ببدر هاري أمام "الوحش الهولندي" ريكو - (145)
- رصيف الصحافة: طائرات أمريكا تحاصر ميليشيات البوليساريو بالجزائر - (80)
- رئيس الحكومة: غالبية الأسر المغربية لا تدفع رسوم الإعلام التلفزي - (74)
- إسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية المغربية بسبب "أرخبيل الكناري" - (59)
- أوريد: هذا رأيي في "لجنة التنمية" .. والمدرسة أساس بناء الأمّة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مركز للتوعية الصحية يحذر من تبييض الأسنان أثناء فترة الحمل
الأحد 22 دجنبر 2019 - 07:55
حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل.
وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.
وأضاف المركز أن مواد التبييض الشديدة قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة.
لذا ينبغي إرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.