تناول خمر "جوز الهند" يقتل 11 شخصا بالفلبين

هسبريس - رويترز

قالت السلطات الصحية والمحلية اليوم الإثنين إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وعولج أكثر من 300 آخرين بعد أن احتسوا خمر جوز الهند في الفلبين، موضحة أن البعض كانوا يشاركون في حفل بمناسبة عيد الميلاد عندما تناولوه.

وحدث التسمم في إقليمي لاجونا وكويزون اللذين يقعان جنوبي مانيلا وتناول الضحايا المشروب الشعبي لامبانوج الذي يشربه سكان الأقاليم على نطاق واسع في العطلات والاحتفالات.

وحدثت الوفيات في إقليم لاجونا بين يوم الخميس وأمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام إن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول لامبانوغ في العام الماضي.