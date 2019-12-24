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مخبوزات صحية .. "دقيق الحنطة" و"سكر القصب الخام"

مخبوزات صحية .. "دقيق الحنطة" و"سكر القصب الخام"
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:55

البسكويت جزء محبب للغاية من عيد الميلاد (الكريسماس) ولكن في ظل احتوائه على مقدار كبير من الدهون ودقيق القمح والسكر لا ينتمي إلى الفئة "الصحية". ولكن الخبازين يقولون إنه يمكن الاستغناء عن بعض الأجزاء واللجوء لمكونات صحية بدون التضحية بالمذاق.

ويمكن الاستغناء عن دقيق القمح واللجوء إلى دقيق الحنطة، على سبيل المثال. وهذا له تأثير بسيط على المذاق، ولكنه يحتوي على قدر كبير من الألياف والمعادن .

وبشكل مماثل، يمكن استخدام سكر القصب الخام وسكر القصب الكامل عوضا عن السكر المكرر. لا يلائم مذاق سكر القصب الكامل كل أنواع المخبوزات ولكنه جيد مع خبز الزنجبيل. ويمكن استخدام سكر القصب الخام في جميع الأحوال .

ويمكن تجربة خفض السكر في عجين الكيك الناعم بواقع الثلث ومعرفة ما إذا كان يمكنك ملاحظة أي اختلاف في المذاق. غير أن الخبازين الهواة يجب عليهم الحذر خلال إعداد البسكويت المقرمش، وللحفاظ على مذاقه وقوامه يجب ألا يتم خفض أكثر من 10 إلى 20 بالمئة من محتوى السكر الموصى به.

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