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الاختطاف والاغتصاب يقودان إلى اعتقال حكم من وسط الملعب

الاختطاف والاغتصاب يقودان إلى اعتقال حكم من وسط الملعب
هسبريس - إفي
الخميس 09 يناير 2020 - 22:50

اعتقلت الشرطة الأرجنتينية حكم كرة قدم أثناء قيادته لمباراة بتهمة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 21 عاما واغتصابها جنسيا 41 مرة.

وأعلنت الشرطة الخميس أن الحكم (55 عاما) "كان قد خرج من السجن في منتصف 2019 بعد الحكم عليه بالسجن 25 عاما بتهمة قتل، وبعدها بأربعة أيام اقتاد الفتاة إلى منزله وحبسها لعدة أيام واغتصبها وهددها بقتل كل أسرتها إذا أبلغت عنه".

وبعدما أبلغت الفتاة عنه أثناء رؤيته في صور، قادت التحريات أجهزة الأمن إلى مكان المتهم في حي أوكوستا بالعاصمة بوينوس أيرس، أثناء قيادته لمباراة كرة قدم، وتم اعتقاله بين الشوطين من خلال عناصر شرطية متخفية بين الحضور.

وكان الرجل محبوسا احتياطيا منذ اعتقاله في أول دجنبر، ولكن القضاء لم يسمح للشرطة بالإعلان عن اعتقاله إلا اليوم الخميس.

وكان المتهم قد اختطف الضحية و"يقتادها إلى منازل مختلفة لم يكن بوسعها التعرف على طريق الوصول إليها، لأنه كان يهددها ويغطي وجهها وحبسها لعدة أيام".

ويواجه الحكم الآن جرائم "الاختطاف والاغتصاب المتكرر، والتهديد باستخدام أسلحة وإحداث خنق وإصابات" بالفتاة، التي قررت الإبلاغ عنه بعد عدة شهور من الواقعة.

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