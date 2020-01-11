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كُتّاب وآراء
إجلاء آلاف الألمان من منازلهم .. السبب يعود إلى الحرب العالمية
بدأت مدينة دورتموند الألمانية اليوم السبت عملية إجلاء للمواطنين في أحد الأحياء السكنية الكثيفة بوسط المدينة للاشتباه في وجود 4 قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وتقع أماكن الاشتباه بالقرب من مستشفيين، وتم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.
وقالت متحدثة باسم إدارة المدينة: "كل شيء يسري بسلاسة".
وقامت السلطات بتطويق مباني المستشفيين بجدران حماية من حاويات تحسبا لانفجار محتمل للقنابل أو موجات ضغط ناجمة عن شدة الانفجار.
وإذا تأكد الاشتباه، فمن المقرر إبطال مفعول القنابل غدا الأحد. وسيضطر نحو 14 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم. وتأثرت حركة القطارات إلى حد كبير من تبعات الإجراءات الاحترازية.