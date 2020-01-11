24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4016:1918:4120:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الانتهـــــازية... (5.00)

  2. العامري يتهم رئيس رجاء بني ملال "بتخطى الحدود‬" (5.00)

  3. فنانون مغاربة يخلفون موعد "عريضة الحياة" لإنقاذ مرضى السرطان (5.00)

  4. عصيد: طريق الحريات يمر عبر تأسيس "الدولة الفيدرالية" بالمغرب (3.00)

  5. مبروكي: تجاهل "اللغة الدارجة" يعيق بناء النموذج التنموي للمملكة (2.60)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | إجلاء آلاف الألمان من منازلهم .. السبب يعود إلى الحرب العالمية

إجلاء آلاف الألمان من منازلهم .. السبب يعود إلى الحرب العالمية

إجلاء آلاف الألمان من منازلهم .. السبب يعود إلى الحرب العالمية
هسبريس - د.ب.أ
السبت 11 يناير 2020 - 17:24

بدأت مدينة دورتموند الألمانية اليوم السبت عملية إجلاء للمواطنين في أحد الأحياء السكنية الكثيفة بوسط المدينة للاشتباه في وجود 4 قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وتقع أماكن الاشتباه بالقرب من مستشفيين، وتم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وقالت متحدثة باسم إدارة المدينة: "كل شيء يسري بسلاسة".

وقامت السلطات بتطويق مباني المستشفيين بجدران حماية من حاويات تحسبا لانفجار محتمل للقنابل أو موجات ضغط ناجمة عن شدة الانفجار.

وإذا تأكد الاشتباه، فمن المقرر إبطال مفعول القنابل غدا الأحد. وسيضطر نحو 14 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم. وتأثرت حركة القطارات إلى حد كبير من تبعات الإجراءات الاحترازية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.