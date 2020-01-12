إعادة افتتاح معبد "إلياهو هانبي" تلم شتات يهود الإسكندرية

هسبريس - إفي

عاش آخر يهود مدينة الإسكندرية، الذين لا يتخطى عددهم 20 شخصا، لحظة إعادة افتتاح معبد "إلياهو هانبي" اليهودي بتأثر كبير، حيث يعد واحدا من معبدين تضمهما المدينة الساحلية التي استضافت الجالية اليهودية في يوم من الأيام.

وأُعيد افتتاح المعبد بعد ثلاث سنوات من أعمال الترميم، التي بلغت تكلفتها 64 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 3.5 ملايين يورو.

وكان معبد "إلياهو هانبي"، الذي شُيّد عام 1354 وتم تدميره من قبل قوات نابليون بونابرت، الذي احتل مصر عام 1798، شبه مهجور طيلة عقود حتى قررت السلطات المصرية إغلاقه عام 2012 لـ"أسباب أمنية" عقب انهيار جزء من سقفه بسبب المياه.

وفي أبريل من عام 2017 وقّعت وزارة السياحة والآثار المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اتفاقا للتعاون لترميم المعبد اليهودي، أحد المعابد اليهودية القليلة المتبقية في هذا البلد العربي.

وتضمّنت أعمال الترميم، التي بدأت في العام نفسه، تدعيم هيكل المبنى ووجهاته الرئيسية، وتركيب نُظُم أمن وإضاءة، وكذلك أغراض معدنية وخشبية.

وعقب الانتهاء من أعمال الترميم في دجنبر الماضي، زار خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، المعبد وأكد أن إعادة ترميمه تأتي ضمن سياسة الحكومة لـ"الحفاظ على جميع الآثار، سواء كانت قبطية أو فرعونية أو يهودية أو إسلامية".

وقالت يولادي مزراحي، وهي امرأة سبعينية متزوجة برجل مسلم، في تصريحات لـ"إفي": "لم نتخيل قط أن هذا سيحدث، وأتمنى أن يأتي الكثير من الناس لزيارته لأننا نعيش في عصر من التسامح الديني".

ومع ذلك، حظى التراث اليهودي بأقل اهتمام، وتم تقليص هذه الطائفة اليهودية إلى عشرات الأشخاص بعد خروج أغلبيتهم من البلاد إبان ثورة الضباط الأحرار، بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1952.

وبعد إعلان قيام دولة إسرائيل، عام 1948، اتُهم اليهود المصريون بأنهم على علاقة بـ"عدو العرب"، وعانوا كثيرا رغم امتلاكهم شركات كبيرة ومكانة بارزة في المجتمع المصري في ذلك الحين.

وتمتلك الطائفة اليهودية، التي لا تزال موجودة حتى هذه اللحظة وأغلبها من كبار السن، ممثلا رسميا ورئيسة لها، هي ماجدة هارون، التي حضرت إعادة افتتاح المعبد، وظهرت راضية للغاية عن هذا الأمر.

هارون، خلال حفل الافتتاح الذي حضرته برفقة دبلوماسيين وبعض أعضاء الطائفة، قالت في تصريحات إعلامية: "أنا سعيدة للغاية لأن السلطات المصرية اعترفت أخيرا بأنه كانت هناك طائفة يهودية لعبت دورا هاما في الاقتصاد والسياسة والفن".

ويرجع تاريخ الطائفة اليهودية في الإسكندرية إلى عام 1830؛ في هذا الوقت كان هناك حوالي 40 ألف يهودي وفقا لبيانات غير حكومية.