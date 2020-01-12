موقع "فيسبوك" يرتدي حلة جديدة قبل فصل الربيع المقبل

هسبريس - د.ب.أ

بدأت شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي السماح لبعض مستخدمي موقع فيسبوك عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي، تجربة التصميم الجديد، الذي سبق الإعلان عنه لأول مرة في أبريل الماضي، حيث أنه أقل تشويشا ويستخدم أيقونات أشد وضوحا. وذكرت شركة فيسبوك أنها تعتزم إتاحة التصميم الجديد على نطاق واسع قبل حلول الربيع المقبل.

في الوقت نفسه، وفي حين أن "نسبة صغيرة" من المستخدمين يمكنهم الوصول إلى التصميم الجديد للموقع لأول مرة، فإنهم سيجدون رسالة تدعوهم إلى المساعدة في اختبار ما سمته الشبكة "فيسبوك الجديد". وإذا وافق المستخدمون فإنه سيتم السماح لهم إما بإعداد الموقع لاستخدام الخلفيات البيضاء والألوان الأشد وضوحا، أو الخلفية المعتمة مثل الخصائص الشهيرة التي يتم تقديمها عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية آيفون والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" إلى أن الشكل الجديد لموقع فيسبوك يأتي في الوقت الذي تحاول فيه شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم حوالي 5ر2 مليار مشترك، تجاوز العديد من المشكلات الخاصة بعدم احترام خصوصية المستخدمين أو المشكلات الإدارية، مضيفا أن هناك مخاوف كبيرة من نقص استعداد الشبكة لمواجهة محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نونبر المقبل، من خلال نشر أخبار كاذبة أو الدعاية السياسية غير المسموح بها أو استغلال بيانات المستخدمين، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.

يذكر أن موقع فيسبوك يتيح حاليا للمستخدمين الذين وافقوا على استخدام التصميم الجديد خيار العودة إلى التصميم الأصلي. كما يمكن للمستخدمين إرسال رسائل تحمل رأيهم في التصميم الجديد إلى الشركة.