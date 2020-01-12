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قصور القلب والغدة الدرقية .. انخفاض ضغط الدم ينذر بأمراض خطيرة!

قصور القلب والغدة الدرقية .. انخفاض ضغط الدم ينذر بأمراض خطيرة!
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 12 يناير 2020 - 11:31

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن انخفاض ضغط الدم يستلزم استشارة الطبيب فورا؛ نظرا لأنه قد ينذر بأمراض خطيرة مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلب وقصور الغدة الدرقية وقصور الأوردة.

وأضاف المركز الألماني أن انخفاض ضغط الدم قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل الأدوية النفسية والأدوية المدرة للبول والأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم والأدوية الموسعة للأوعية الدموية والأدوية المعالجة لاضطرابات نظم القلب.

وتتمثل أعراض انخفاض ضغط الدم في صعوبة النهوض من الفراش صباحا مع الشعور بالتعب والصداع والدوار وخفقان القلب واضطرابات الرؤية، وقد يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي والإغماء.

جدير بالذكر أن القيمة المثالية لضغط الدم هي 120/80 ملم زئبق، بينما يكون الضغط منخفضا إذا كان أقل من 110/70 ملم زئبق لدى الرجال أو أقل من 100/60 ملم زئبق لدى النساء.

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