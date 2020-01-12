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الرئيسية | منوعات | 53 سنة .. أكبر لاعب يواصل احتراف كرة القدم في العالم

53 سنة .. أكبر لاعب يواصل احتراف كرة القدم في العالم

53 سنة .. أكبر لاعب يواصل احتراف كرة القدم في العالم
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 12 يناير 2020 - 04:26

مدد الياباني كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعبي كرة القدم الممارسين للعبة، عقده مع فريق يوكوهاما.

وسيخوض ميورا، الذي سيتم عامه الـ53 في 26 فبراير المقبل، موسمه الـ35 مع النادي الأحد.

وانضم ميورا للنادي في 2005، وتم الاعتراف بعمره في مارس 2017 عندما تخطى ستانلي ماتيوس كأكبر لاعب يخوض مباريات احترافية عن عمر 50 عاما وسبعة أيام.

ولعب ميورا، الذي يحمل لقب "الملك كازو" مع المنتخب الياباني 89 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفا.

ولعب ميورا ثلاث مباريات في الموسم الماضي مع يوكوهاما ولكنه لم يسجل أي هدف.

ويستهل يوكوهاما الموسم الجديد بمواجهة فيسيل كوبي في 23 فبراير المقبل.

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