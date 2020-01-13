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كُتّاب وآراء
"سبيدرمان الفرنسي" يتسلق ناطحة سحاب للاحتجاج على المعاشات
بدأ آلان روبير، المتسلق الهاوي الذي يعرف باسم "سبيدرمان الفرنسي"، تسلق "برج توتال"، وهو ناطحة سحاب من 48 طابقا في حي "لا ديفونس" في باريس، لإظهار تضامنه مع عمال مضربين احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد.
وتسلق روبير، البالغ 57 عاما، أكثر من مئة مبنى؛ منها جسر "غولدن جيت" في سان فرانسيسكو، وأطول مبنى في العالم وهو "برج خليفة" في دبي الإماراتية.
وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح، واعتقل في عدة مناسبات، وهو يصعد المباني الشاهقة دون أحزمة أمان، مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق لمسح العرق.