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كُتّاب وآراء
حدث في كولومبيا .. عريس "رغم أنفه"!
ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا كولومبيا ادعى اختطافه لتجنب الزواج.
وأبلغ أصدقاء الرجل (55 عاما) الشرطة باختطافه المزعوم في بلدة بيتاليتو بجنوب كولومبيا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقالوا إن مسلحين اثنين وصلا على متن دراجة نارية وخطفا العريس قبل ساعات من زفافه.
وأجرت الشرطة تحريات وأغلقت الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، ثم عثروا على العريس في منزل أحد أقاربه، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة لقناة كاراكول.
وذكرت صحيفة "إل تييمبو" أن أصدقاء الرجل الذين أبلغوا عن الاختطاف المزيف اعترفوا بكذبهم وقالوا إنهم كانوا يرغبون في مساعدة الرجل الذي "لم يكن يرغب في معرفة أي شيء عن حفلات الزفاف".
وكانت هذه هي المرة الثانية التي يدعى فيها الرجل اختطافه كذبا لتجنب الزواج، بحسب قناة "كاراكول"، ويمكن أن يواجه تهما جنائية الآن.