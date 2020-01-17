24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المغرب يهزم الكونغو في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  2. قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون (5.00)

  3. محكمة مراكش تؤجّل ملف مدير الوكالة الحضرية (5.00)

  4. منتجات نباتية تهدد صحة المغاربة .. ووزارة الفلاحة تُشدد المراقبة (5.00)

  5. مناورات "الأسد الإفريقي" تطور القدرات القتالية للقوات الجوية الملكية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | حدث في كولومبيا .. عريس "رغم أنفه"!

حدث في كولومبيا .. عريس "رغم أنفه"!

حدث في كولومبيا .. عريس "رغم أنفه"!
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 17 يناير 2020 - 08:08

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا كولومبيا ادعى اختطافه لتجنب الزواج.

وأبلغ أصدقاء الرجل (55 عاما) الشرطة باختطافه المزعوم في بلدة بيتاليتو بجنوب كولومبيا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقالوا إن مسلحين اثنين وصلا على متن دراجة نارية وخطفا العريس قبل ساعات من زفافه.

وأجرت الشرطة تحريات وأغلقت الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، ثم عثروا على العريس في منزل أحد أقاربه، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة لقناة كاراكول.

وذكرت صحيفة "إل تييمبو" أن أصدقاء الرجل الذين أبلغوا عن الاختطاف المزيف اعترفوا بكذبهم وقالوا إنهم كانوا يرغبون في مساعدة الرجل الذي "لم يكن يرغب في معرفة أي شيء عن حفلات الزفاف".

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يدعى فيها الرجل اختطافه كذبا لتجنب الزواج، بحسب قناة "كاراكول"، ويمكن أن يواجه تهما جنائية الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.