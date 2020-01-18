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مصرع ممثلين بعد سقوطهما من جسر خلال تصوير مسلسل تلفزيوني

مصرع ممثلين بعد سقوطهما من جسر خلال تصوير مسلسل تلفزيوني
هسبريس - د.ب.أ
السبت 18 يناير 2020 - 13:10

لقي ممثلان مكسيكيان حتفهما بعد سقوطهما من جسر خلال تصوير مسلسل تليفزيوني، حسبما قالت شبكة "تليفيزا".

وقال البيان إن خورخي نافارو سانشيز ولويزرجيراردوا ريفيرا لقيا حتفهما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الممثلان يؤديان بروفة لمشهد من مسلسل تليفزيوني مكسيسكي يحمل اسم "لا خوف من الحقيقة".

يذكر أن نافارو وريفيرا كانا يقومان بدورين مساعدين في المسلسل الذي تم عرض موسمين منه بالفعل.

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