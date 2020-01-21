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بطانة حذاء ذكية تنبهك للمخاطر المحتملة لأسلوبك في الركض

بطانة حذاء ذكية تنبهك للمخاطر المحتملة لأسلوبك في الركض
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:55

بعض ممارسي الركض الأضرار على أنفسهم أكثر من الفوائد بسبب أسلوب الركض الذي يضر بأقدامهم وباقي أعضاء أجسامهم على المدى الطويل.

ولكن مع ازدياد تغلغل التكنولوجيا الذكية في روتيننا اليومي للياقة البدنية، فإن واحدة من بطانات الأحذية تنبئ بمساعدتنا على تحسين وضع أقدامنا عند الركض.

وتستخدم البطانة "نورفو ران" 32 مستشعرا لقياس وضع قدمك وأيضا كيفية توزيعك لثقلك، وتتتبع هذه البيانات أثناء ممارستك للركض.

وتعمل البطانة الذكية على توحيد هذه المعلومات مع مثيلتها عن طول خطوتك وزاوية الخطوة لتزويدك بتحليلات حول أي مخاطر ناجمة عن أسلوبك في الركض، بالإضافة إلى معلومات عن نشاطك التدريبي.

وكما هو الحال مع معظم الأجهزة الذكية في هذه الأيام، تأتي البطانة أيضا مع تطبيقها المتصل لعرض معلومات عن أسلوبك في الركض.

وبالإضافة إلى تزويد بمعلومات عن أسلوبك في الركض، سيتيح لك التطبيق تتبع فترات التدريب الخاصة بك والمسافة التي قطعتها باستخدام جهاز تحديد المواقع "جي.بي.إس" الخاص به.

وبدأ طرح الجهاز في 20 يناير الحالي مقابل 300 دولار في الولايات المتحدة و249 جنيها استرلينيا في المملكة المتحدة.

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