24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب
- سجن بوركايز يوضح ملابسات موت عارضة أزياء
- توقيف شخصين بشبهة نقل المخدرات نحو الرباط
- "المتعاقدون" يراهنون على التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوارع
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب
الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" (5.00)
شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)
- جلسة مساءلة العثماني تتحول إلى تراشق بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (123)
- الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" - (76)
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب - (68)
- القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة - (68)
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أظافر أصابعك تتقصف؟ .. جربي استعمال هذا "الفيتامين"
أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن فيتامين B9 يعد سلاحا فعالا لمحاربة تقصف الأظافر؛ حيث يلعب هذا الفيتامين المعروف أيضا باسم حمض الفوليك دورا كبيرا في عمليات إصلاح الخلايا.
وأوضحت "هاوت.دي" أن فيتامين B9 يساعد على نمو الأظافر بسرعة ويعمل أيضا على تمتعها بالقوة والصلابة، مشيرة إلى أنه ينبغي تناول الفيتامين بمعدل يبلغ نحو 300 ميكروغرام يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B9 في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات كالحمص والعدس. كما يمكن تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B9 تحت إشراف الطبيب.