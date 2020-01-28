24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المبخوث: "الطالياني" انكسارُ جيل .. و"فقهاء" يحبسون المجتمع (5.00)

  2. عملية "تجفيف" ثانية تستهدف آخر "ضايات" البيضاء بدار بوعزة (5.00)

  3. براءة مكبلة بقيود .. الاحتلال الإسرائيلي يغتال فرحة أطفال فلسطين (5.00)

  4. تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان (5.00)

  5. أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | دول تدعو لوضع علامات تمييزية للعسل القادم من خارج أوروبا

دول تدعو لوضع علامات تمييزية للعسل القادم من خارج أوروبا

دول تدعو لوضع علامات تمييزية للعسل القادم من خارج أوروبا
هسبريس – د.ب.أ
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 09:26

اقترحت 16 من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمييز العسل المستورد من خارج أوروبا، بهدف حماية النحالين الأوروبيين من منافسة العسل ذي الأسعار المتدنية.

وأكدت وزيرة الزراعة الألمانية، يوليا كلوكنر، الإثنين في بروكسل، دعمها لهذه المبادرة، من ناحية المبدأ.

ويأتي هذا الاقتراح على خلفية التفاوت الكبير بين أسعار العسل المنتج في أوروبا والعسل المستورد من خارجها.

وجاء في الاقتراح الذي تقدمت به الدول الـ 16 للمفوضية الأوروبية أن العسل المستورد من خارج أوروبا أقل سعرا بكثير من العسل الأوروبي، "وبسبب ارتفاع تكاليف إنتاج العسل الأوروبي فإن مصنعي العسل الأوروبيين لا يستطيعون منافسة العسل المستورد، تقريبا. وفي المقابل يحرص المنتج الأوروبي على مراعاة معايير الجودة وحماية البيئة".

وكان مستوردو العسل يضعون، حتى الآن، علامات تمييزية على عبوات العسل المنتج في الاتحاد الأوروبي إذا تم خلطه مع عسل مستورد، من الصين على سبيل المثال، حيث كان بائعو هذا العسل ملزمين بالإشارة إلى أن هذا العسل "مزيج من عسل من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه"، حيث يمكن من الناحية النظرية خلط كميات صغيرة من العسل المنتج داخل الاتحاد الأوروبي مع كمية كبيرة من العسل المستورد، دون أن يلاحظ المستهلك ذلك.

وتطالب الدول الـ 16، المفوضية الأوروبية بإعداد اقتراح بوضع إشارات أكثر وضوحا تشير لمصدر العسل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.