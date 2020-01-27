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كُتّاب وآراء
اتهام امرأة بأداء التحية النازية في ذكرى "الهولوكوست"
أكدت الإدارة العامة للشرطة بمدينة دريسدن، بولاية سكسونيا الألمانية، أنها تحقق مع امرأة (23 عاما) بتهمة أداء التحية النازية، أثناء وضع أكاليل الورود، الإثنين، بمدينة بيرنا الصغيرة بالولاية، بمناسبة إحياء ذكرى المحرقة، الهولوكوست.
وأوضحت الشرطة أن عددا من الحاضرين لاحظوا كيف رفعت المرأة يدها اليسرى وكأنها تؤدي التحية للزعيم النازي أدولف هتلر.
وكان عدد من المغردين على موقع تويتر قد انتقدوا عدم قبول الشرطة بلاغا بهذا الشأن، وهو ما ردت عليه شرطة الولاية قائلة عبر حسابها على تويتر إنها تنظر في سلوك الموظف المختص.
ولعبت مدينة بيرنا دورا هاما ضمن جهاز الإبادة الذي أقامه النازيون، حيث تم إعدام نحو 13700 شخص، كان أغلبهم مصابا نفسيا أو عقليا، في غرفة غاز تابعة لمؤسسة بيرنا زونِن شتاين، للرعاية والعلاج، بالمدينة، وذلك حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لنصب بيرنا التذكاري.
كما شهدت نفس المؤسسة عام 1941 مقتل أكثر من 1000 سجين كانوا في معسكرات إبادة.