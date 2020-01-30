ملياردير ياباني يتخلى عن فكرة مرافقة امرأة له إلى القمر

هسبريس - رويترز

أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الذي فاجأ العالم في منتصف هذا الشهر بالكشف عن بحثه عن شريكة لمرافقته في رحلته المستقبلية إلى القمر، الخميس أنه تخلى عن الفكرة "لأسباب شخصية".

وأوضح مايزاوا على حسابه على موقع (تويتر) أنه "على الرغم من إصراري الحقيقي والصادق تجاه البرنامج، كانت لدي بعض المشاعر المختلطة حول مشاركتي" في إشارة إلى العرض "Show" الذي كان سيتم بثه على قناة (AbemaTV) اليابانية التي تبث على الإنترنت.

وتم اختيار مايزاوا، مؤسس منصة زوزو (Zozo) لبيع الملابس والإكسسوارات الإلكترونية، في أكتوبر 2018 ليكون أول سائح يصعد إلى القمر على متن مركبة فضائية تابعة لشركة إسباس إكس 'SpaceX' المملوكة لإيلون موسك بحلول عام 2023؛ وفي منتصف هذا الشهر أعلن عن نيته البحث عن شريكة حياة ترافقه إلى الفضاء.

وكانت الفكرة تتمثل في توثيق رحلة البحث عن رفيقة في فيلم وثائقي يُطلق عليه 'Lovers of the Full Moon' قبل أن يتم إعلان إلغائها اليوم.

واعتذرت القناة ومايزاوا للنساء اللواتي أظهرن اهتماما بالمشاركة في التجربة.

وكتب مايزاوا "أعتقد أن 27 ألف و722 امرأة ذات نوايا صادقة وشجاعة، قد استثمرن وقتهن الثمين في تقديم طلب، مما يجعلني أشعر بالأسف الشديد لأنه أبلغ الجميع بهذا القرار الأناني الذي اتخذته".

يذكر أن رجل الأعمال الياباني أسس شركة زوزو في عام 2004، وهي الشركة التي ساعدته ليصبح أحد أغنى الأشخاص في العالم، بثروة قدرتها فوربس الأمريكية في عام 2019 بنحو 1.8 مليار دولار.