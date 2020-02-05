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اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل عقيلته السابقة

اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل عقيلته السابقة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 01:01

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء أن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل زوجته السابقة.

وكانت الشرطة أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تقاعست عن حضور استجواب فيما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني التي كانت منفصلة عنه آنذاك في 14 يونيو 2017.

ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب إفريقيا، فقد سلمت مايسياه نفسها أمس.

وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة. وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما قتلت ليبوليلو.

وتزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من الجريمة.

وأعلن ثاباني الشهر الماضي اعتزامه الاستقالة لكنه لم يذكر سببا لذلك.

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