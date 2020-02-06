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خطر حوادث السير .. نزلة البرد تمنعك من قيادة السيارة!

خطر حوادث السير .. نزلة البرد تمنعك من قيادة السيارة!
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 06 فبراير 2020 - 23:55

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من قيادة السيارة في حال الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، وذلك لتجنب خطر وقوع حادث.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء العطس مثلا يغلق قائد السيارة بشكل لاإرادي عينيه لمدة ثانية واحدة تقريبا، ما يعني قيادة السيارة لمسافة 14 مترا تقريبا بدون رؤية الطريق، ما يرفع أيضا خطر وقوع حادث.

كما أن أدوية علاج نزلة البرد والإنفلونزا تحد من القدرة على القيادة؛ وذلك بسبب آثارها الجانبية المتمثلة في تأخر ردة الفعل والدوار والتعب واضطرابات الرؤية، ما يرفع خطر وقوع حادث.

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