ما أسباب التهاب "ملتحمة العين" لدى الأطفال؟

هسبريس - د .ب .أ

قالت الدكتورة مونيكا نيهاوس إن التهاب ملتحمة العين لدى الأطفال يرجع لأسباب عدة، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو العوامل الخارجية مثل الرياح أو جسم غريب.

وأضافت طبيبة الأطفال الألمانية أن أعراض التهاب ملتحمة العين تتمثل في احمرار العين وتورمها والشعور بحرقان وحكة والتصاق الجفن، مع قيح أصفر إذا كان السبب يرجع إلى البكتيريا وقيح مائي إذا كان السبب يرجع إلى الفيروسات.

وشددت نيهاوس على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الالتهاب على وجه السرعة؛ نظرا لأنه يعد مرضا معديا جدا؛ لذا لا يجوز أن يذهب الطفل إلى المدرسة أو رياض الأطفال حتى يتماثل للشفاء.