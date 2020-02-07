صدمة في نيبال .. فهد بري يقتل طفلة في التاسعة من العمر

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت الشرطة المحلية في نيبال، الجمعة، أن فهدا بريا قتل طفلة (9 سنوات) خارج منزلها في إحدى القرى الواقعة وسط نيبال.

وذكر ناراهاري ادهيكاري، أحد مسؤولي الشرطة عن منطقة كاسكي، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر غرب كاتماندو، أن الفتاة كانت تلعب خارج منزلها مساء الخميس، عندما انقض عليها الحيوان.

وقال مسؤول الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عملية بحث أجراها رجال شرطة وسكان محليون أسفرت عن العثور على جثتها في الغابة، على بعد حوالي 200 متر من منزلها".

وذكر خبراء أن الهجرة المقترنة بعزوف المزارعين عن الزراعة التقليدية، سببت نموا في غطاء الغابات، الذي أدى بدوره إلى زيادة عدد الهجمات من قبل الحيوانات البرية في نيبال الريفية.

وزاد الصراع بين الحيوانات البرية والبشر في الأشهر الأخيرة في نيبال، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات والمتنزهات الوطنية.