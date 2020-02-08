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الرئيسية | منوعات | فريق بوتين ولوكاشينكو يتألق في مباراة ودية لهوكي الجليد

فريق بوتين ولوكاشينكو يتألق في مباراة ودية لهوكي الجليد

فريق بوتين ولوكاشينكو يتألق في مباراة ودية لهوكي الجليد
هسبريس من الرباط
السبت 08 فبراير 2020 - 15:40

شارك فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وألكسندر لوكاشينكو، رئيس بلاروسيا، في مباراة ودية لهوكي الجليد في مجمع "غالاكتيكا" الترفيهي في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وقد خاص الرئيسان المباراة في فريق واحد، أسندت فيه شارة القائد للرئيس الروسي الذي ارتدى قميص بلاده وحمل الرقم 11، في حين ارتدى الرئيس البلاروسي قميص بلاده الذي حمل الرقم 1.

المباراة التي شارك فيها نجل الرئيس البيلاروسي نيكولاي، وحضرها رئيس وزراء روسيا السابق دميتري مدفيديف، انتهت بفوز فريق بوتين ولوكاشينكو بنتيجة (13-4)، وسجل خلالها بوتين ثلاثة أهداف.

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