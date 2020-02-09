24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مؤرخ المملكة يدعو إلى النهوض بالتراث الشعبي عبر الفرجة والنكتة
- مركز "السبتي" يعزز العرض التربوي بتطوان
- الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية"
- أمريكا تدعم إقامة حوار مع معارضي "صفقة القرن"
- بعد إلغاء رحلته.. شركة طيران دنماركية تدفع تعويضا لكلب
مؤرخ المملكة يدعو إلى النهوض بالتراث الشعبي عبر الفرجة والنكتة (5.00)
الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية" (5.00)
العيسى: قيم الأُخوة الإنسانية تلغي الحواجز السلبية في عالم اليوم (5.00)
تفشي فيروس "كورونا" في الصين يثير مشاعر معادية للآسيويين (5.00)
- طائرة جزائرية خاصة تنقل زعيم "البوليساريو" إلى القمة الإفريقية - (111)
- "تبون" يجدد دعم "البوليساريو": نزاع الصحراء "تصفية استعمار" - (86)
- "قافلة الأحرار" تصغي إلى مشاكل وانتظارات القاطنين في إقليم وزّان - (64)
- فضائح مالية تهز الكرة الإفريقية .. لقجع والناصري ضمن المتهمين - (63)
- مصدر جامعي: جهات معادية للمملكة المغربية تستهدف فوزي لقجع - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منظمات حقوقية تطالب "فيسبوك" بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي
وقعت أكثر من 120 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم، خطابا مفتوحا يدعو شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى التراجع عن خطتها لتعزيز قوة تشفير خدمات المحادثة الفورية والتراسل على الشبكة بدعوى أن هذه الخطوة ستسمح لهواء الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام هذه الخدمات دون رصدهم.
كان مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك قد كشف في العام الماضي عن اعتزام الشركة إضافة طبقة حماية أمنية لخدمات المحادثات والتراسل كجزء من خطة ستتيح لمستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لها وهي واتس آب وماسنجر وإنستغرام بتبادل الرسائل بين التطبيقات الثلاثة.
وبحسب الخطة فإن فيسبوك ماسنجر وإنستغرام سيستخدمان مثل تطبيق واتس آب تقنية "التشفير بين الطرفيات" وهو ما يعني عدم قدرة أي طرف ثالث غير المرسل والمستقبل رؤية الرسالة، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون.
يقول الخطاب المفتوح الذي وقعته 921 منظمة حقوقية بقيادة "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" إنه يجب وقف خطط تعزيز شفرة ماسنجر وإنستغرام حتى يتم وضع الضمانات الكافية التي تضمن عدم استغلال هذه الخدمات في الإساءة الجنسية للأطفال.
وأضاف الخطاب أنه "في الوقت الذي كان يمكننا أن نتطلع إلى الاستفادة من المبادرات المعقدة على مدى سنوات (لحماية الأطفال من الاستغلال) نرى الآن فيسبوك تغمض عينها" عن القضية.
وذكر الخطاب أنه لا يجب تعريض الأطفال للخطر سواء نتيجة قرارات تجارية أو خيارات تصميمية.
وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن المنظمات الحقوقية دعت فيسبوك إلى الاستثمار في "إجراءات آمنة" تضمن ألا يؤدي تعزيز شفرة خدمات التراسل والمحادثة إلى الإضرار بسلامة الأطفال، وتبادل البيانات مع الحكومة وخبراء حماية الأطفال
من ناحيتها قالت شركة فيسبوك إن حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت هو "أمر بالغ الأهمية" بالنسبة لخطط التشفير وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا الأخرى من أجل المحافظة على سلامة الأطفال.