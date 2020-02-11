24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:13
|13:47
|16:44
|19:11
|20:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة
- لعروسي يخوض في "تحولات النزاعات المسلحة"
- زياش يتعافى من الإصابة ويخوض تداريب ناديه
- مراكز دولية تنادي بحرية باحثَين إيرانيين معتقلين
- قاصر "يشرمل" تلاميذ ويرسلهم إلى مشفى برشيد
طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)
المعركة الانتخابية الأمريكية .. الجمهوريون يغزون معقل الديمقراطيين (5.00)
- العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية - (254)
- وهبي .. أمازيغي يقودُ دفة "البام" بحنكة المحامي وتمرّد "اليساري" - (62)
- رصيف الصحافة: رحلة عذاب مع "لارام" تفجّر غضب السفير البريطاني - (56)
- مستثمرون إسرائيليون يطرقون باب السوق المغربية في 2020 - (55)
- القضاء العسكري الجزائري يدين شقيق بوتفليقة بـ 15 سنة سجناً - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نطح لاعب يتسبب في إيقاف حكم إيطالي شاب لمدة عام
تلقى أحد حكام دوري الهواة الإيطالي عقوبة هي الأولى من نوعها متمثلة في حرمانه من المشاركة في فعاليات كرة القدم لمدة عام، بعد أن نطح لاعبا عقب طرده خلال إحدى المباريات، بحسب بيان الشرطة في ماكيراتا.
ولم تكشف الشرطة اسم الحكم البالغ من العمر 31 عاما والمنحدر من نابولي.
وخلال المباراة التي جمعت بين بورغو موغليانو ومونتوتوني في أول فبراير الجاري اعتدى الحكم على أحد لاعبي الفريق صاحب الأرض، خارج غرفة خلع الملابس، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجرت المباراة في موغليانو ضمن دوري الهواة الإيطالي وانتهت بفوز بورغو موغليانو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتم حرمان الحكم من حضور أي مباراة لمدة عام سواء على مستوى المحترفين أو الهواة في إيطاليا وخارجها.