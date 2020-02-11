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الرئيسية | منوعات | نطح لاعب يتسبب في إيقاف حكم إيطالي شاب لمدة عام

نطح لاعب يتسبب في إيقاف حكم إيطالي شاب لمدة عام

نطح لاعب يتسبب في إيقاف حكم إيطالي شاب لمدة عام
هسبريس – د.ب.أ
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:39

تلقى أحد حكام دوري الهواة الإيطالي عقوبة هي الأولى من نوعها متمثلة في حرمانه من المشاركة في فعاليات كرة القدم لمدة عام، بعد أن نطح لاعبا عقب طرده خلال إحدى المباريات، بحسب بيان الشرطة في ماكيراتا.

ولم تكشف الشرطة اسم الحكم البالغ من العمر 31 عاما والمنحدر من نابولي.

وخلال المباراة التي جمعت بين بورغو موغليانو ومونتوتوني في أول فبراير الجاري اعتدى الحكم على أحد لاعبي الفريق صاحب الأرض، خارج غرفة خلع الملابس، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجرت المباراة في موغليانو ضمن دوري الهواة الإيطالي وانتهت بفوز بورغو موغليانو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتم حرمان الحكم من حضور أي مباراة لمدة عام سواء على مستوى المحترفين أو الهواة في إيطاليا وخارجها.

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