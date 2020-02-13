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الرئيسية | منوعات | طفل في الثامنة يقتل شابا خطأ بطلق ناري من بندقية

طفل في الثامنة يقتل شابا خطأ بطلق ناري من بندقية

طفل في الثامنة يقتل شابا خطأ بطلق ناري من بندقية
هسبريس - إفي
الخميس 13 فبراير 2020 - 12:52

لقي شاب (17 عاما) مصرعه متأثرا بجروحه بعد أن تعرض لطلق ناري من بندقية عن طريق الخطأ على يد طفل (8 سنوات)، حيث كان الاثنان داخل سيارة، وذلك حسبما أفادت أمس شرطة مدينة تامبا (جنوب الولايات المتحدة).

وكان القاصران، لم يتم التعرف على هويتهما، ينتظران مراهق ثالث كان يسحب بعض النقود من البنك.

ووفقا لرواية الشرطة، أمسك الطفل، الذي كان يجلس في المقعد الخلفي صحبة قاصر آخر (10 سنوات)، بالبندقية، قبل أن يخرج منها عيارا ناريا عن طريق الخطأ.

ووقع الحادث أول فبراير الجاري، بينما لقي المراهق مصرعه في السابع من نفس الشهر، وفقا لعائلته، بعد أن رقد في حالة حرجة داخل إحدى مستشفيات مدينة تامبا.

وفتحت عائلة الضحية، الذي يدعى إيفان جونسون، حسابا من أجل جمع الأموال لتغطية تكاليف الجنازة.

وقال أحد أفراد العائلة أن الشرطة سلمت القضية إلى النيابة التي تحقق فيها، بينما غادر الطفل ووالده المدينة وتوجها إلى فورت لاودردال، وفقا لقناة (Bay News 9) المحلية.

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