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كُتّاب وآراء
إلغاء "حفلة" يدفع صينيا إلى التهديد بالانتحار حرقا
صب رجل في جنوب غرب الصين البنزين على نفسه وربط حزاما من المفرقعات النارية حول خصره لأن السلطات ألغت الاحتفال الذي كان يعده لمناسبة عيد ميلاده كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء أن وانغ (59 عاما) وهو أحد سكان شونغكينغ كان يخطط لتنظيم مأدبة تضم 10 طاولات أواخر الشهر الماضي.
لكن مع تقييد السلطات في أنحاء الصين التجمعات العامة لاحتواء تفشي المرض، طلب المسؤولون من وانغ إلغاء الحفلة.
ويواجه مئات الملايين من الأشخاص في أنحاء الصين قيودا على نشاطاتهم اليومية بسبب الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 44600 شخص وقتل أكثر من 1100 شخص.
وأعلنت سلطات بكين الأسبوع الماضي أنه سيتم حظر حفلات العشاء الجماعية في المطاعم موقتا في العاصمة الصينية للحد من انتشار الفيروس.
وأوردت "شينخوا" أنه بعد إلغاء حفلته، ظهر الرجل في مكتب لجنة قرية مسلح بمفرقعات نارية حول خصره.
كما سكب البنزين على صدره وحمل ولاعة في محاولة "لتخويف لجنة القرية وجعلها تسمح له بإقامة حفلة عيد ميلاده".
وذكرت "شينخوا" أن مدعين محليين تقدموا بشكوى ضد وانغ الثلاثاء متهمين إياه بسلوك مخل بالنظام.