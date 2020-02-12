سيدة وابنها يكبدان 3250 فندقا خسائر مادية فادحة

هسبريس - أ.ف.ب

ذكرت تقارير الأربعاء أن الشرطة اليابانية قبضت على امرأة وابنها لإلغائهما أكثر من 3200 حجز فندقي، ما كلف الفنادق المتضررة مليون دولار فيما جمعا نقاطا ضمن برنامج مكافآت بقيمة 22 ألف دولار.

وأكدت الشرطة في كيوتو (غرب) لوكالة فرانس برس الأربعاء، أنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 51 عاما وابنها البالغ من العمر 31 عاما لإجرائهما حجوزات مزيفة في ثلاثة فنادق في نوفمبر، ما تسبب في خسائر تقدر قيمتها بحوالي 95 ين (864 دولارا).

لكن هذا الرقم قد يكون جزءا صغيرا من المبلغ إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن الثنائي ألغى 3250 حجزا فندقيا وهميا في أنحاء اليابان على مدار عام عبر خدمة الحجز عبر الإنترنت، ما ألحق خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 115 مليون ين (1,04 مليون دولار) لتلك المؤسسات.

ومن خلال هذه الحجوزات الوهمية، جمعت الأم وابنها نقاط مكافآت رقمية بقيمة 2,5 مليون ين وفقا لإذاعة "غن إتش كيه" الوطنية ووسائل إعلام أخرى.