مسؤول روسي يختار الانتحار بالرصاص على دخول السجن

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن مسؤولا بارزا سابقا في مصلحة السجون الاتحادية الروسية قتل نفسه بالرصاص في قاعة بإحدى المحاكم في موسكو الأربعاء بعدما صدر بحقه حكما بالسجن بناء على اتهامات بالفساد.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الرجل الذي رأس سابقا إدارة الترحيلات في مصلحة السجون، تبين إدانته بالحصول على رشوة بقيمة 10 ملايين روبل (160 ألف دولار) وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في سجن شديد الحراسة.

ونقلت الوكالة عن أحد ممثلي المحكمة القول: "بعدما أعلن القاضي الحكم.. استخدم (المدعي عليه) مسدسا للانتحار".

ولم يتضح على الفور كيف تمكن الرجل من الدخول بالمسدس قاعة المحكمة. وقالت وكالة التحقيق الرئيسية في البلاد في بيان إنها سوف تحقق في نظام السلامة بالمحكمة.