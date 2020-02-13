مالك "أمازون" يقتني أغلى منزل في تاريخ لوس آنجليس الأمريكية

هسبريس - إفي

اشترى الملياردير الأمريكي مؤسس ورئيس شركة (أمازون) جيف بيزوس منزلا في بيفرلي هيلز مقابل 165 مليون دولار، ليصبح الأغلى في تاريخ مدينة لوس آنجليس الأمريكية التي يقطن بها العديد من المشاهير.

وذكرت مجلة (ذا هوليوود ريبورتر) أن المنزل، الذي يعد الأغلى أيضا في ولاية كاليفورنيا عامة، تم تصميمه في 1930 ليكون مقر إقامة أول رئيس لشركة "وارنر بروس" للإنتاج السينمائي، جاك وارنر.

وتبلغ إجمالي مساحة المنزل 13 ألف كلم مربع وهو يحتوي على ملعب جولف وحمام سباحة وملعب تنس وحدائق.

وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) فإن صفقة البيع جرى إتمامها بدون وسطاء أو وكلاء عقارات.

وعلى ما يبدو اتفق بيزوس ورفيقته لورين سانشيز مباشرة مع المالك السابق للمنزل، قطب الإعلام ديفيد جيفين الذي كان قد اشترى المنزل عام 1990 مقابل 47.5 مليون دولار مسجلا رقما قياسيا وقتها.

ولا يعد هذا المنزل الملكية الوحيدة التي يشتريها بيزوس في الأيام الأخيرة، فبحسب (ذا وول ستريت جورنال) دفعت شركته "Bezos Expeditions" مبلغ 90 مليون دولار مقابل شراء قطعة أرض كان يملكها الشريك المؤسس لشركة "مايكروسوفت" بول ألين.