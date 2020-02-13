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لحم الخفافيش يتحدى المخاوف من "فيروس كورونا" بإندونيسيا

لحم الخفافيش يتحدى المخاوف من "فيروس كورونا" بإندونيسيا
هسبريس – رويترز
الخميس 13 فبراير 2020 - 18:50

لا يزال لحم الخفافيش منتشرا في بعض أجزاء إندونيسيا رغم الأبحاث التي تشير إلى أن فيروس كورونا الذي ينتشر من الصين ربما نشأ في الخفافيش قبل انتقاله إلى البشر.

ويتناول أفراد من عرقية ميناهاسان من شمال سولاويسي لحم الخفاش في هيئة طبق كاري يحمل اسم بانيكي. ويستخدم الخفاش بأكمله في الطبق بما في ذلك الرأس والأجنحة.

وقال ستينلي تيمبولينغ بائع الخفافيش في كشكه في توموهون وهي مدينة في شمال سولاويسي جنوبي مانادو عاصمة الإقليم "إنه (فيروس كورونا) لم يؤثر على المبيعات.. في حقيقة الأمر المبيعات مستمرة".

وفي المتوسط، يبيع تيمبولينغ ما بين 50 و60 خفاشا وخلال فترات الأعياد، يمكنه بيع ما يصل إلى 600.

وقال وليام ونجسو خبير الطهي الإندونيسي ومؤلف عدد من كتب الطهي لرويترز "الخفافيش هي البروتين المفضل للسكان الأصليين خاصة في شمال سولاويسي"، مضيفا "الجزء المفضل لدي هو الأجنحة".

وتتم إزالة الغدد من الإبط وعنق الخفافيش أولا للتخلص من الرائحة الكريهة، ثم يتم شيها أو حرقها للتخلص من شعر الخفافيش قبل تقطيعها وطهيها في قدر من الأعشاب والتوابل وحليب جوز الهند.

ويعتقد أن فيروس كورونا ظهر في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان الصينية التي كانت تبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة. ويعتقد خبراء الصحة أنه ربما يكون قد نشأ في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر، ربما عن طريق سلالة أخرى.

وفي الصين، قتل الفيروس أكثر من ألف شخص وأصاب أكثر من 40 ألفا.

وهناك 319 حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 دولة ومنطقة خارج الصين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومسؤولي الصحة الصينيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mjalwake fnew york الخميس 13 فبراير 2020 - 19:05
au maroc les criminels ont fait Manger les marocains des saucisses et de la viande hachee a base de la viande des Anes et des chiens.tout le monde se rappelle de cette histoire il y,a quelque mois.
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2 - متتبع الخميس 13 فبراير 2020 - 19:05
رمي الأزبال في الأماكن العامة وحرق رؤوس الغنم في الشوارع ناهيك عن التخريب أخطر من لحم الخفافيش المرتبط ب فيروس كورونا
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