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هلع في روسيا .. سيدة تفر من الحجر الصحي لفيروس "كورونا"

هلع في روسيا .. سيدة تفر من الحجر الصحي لفيروس "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 13 فبراير 2020 - 21:35

ذكر أحد مسؤولي الصحة في روسيا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، أن المرأة التي فرت من الحجر الصحي لاحتمال تعرضها لفيروس كورونا المنتشر عالميا يجب أن تعود على الفور إلى المستشفى الواقعة في سان بطرسبرغ.

وجرى وضع المرأة (32 عاما) التي لم يتم تشخيصها بعد بالفيروس، في الحجر الصحي بعد العودة من رحلة إلى الصين ولديها أعراض إنفلونزا.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن المرأة فرت من جناح يقع في مستشفى بوتكين عن طريق فصل الدائرة لقفل كهربائي.

واشتكت السيدة من أوضاع موحشة في الجناح، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "موسكو تايمز" التي تغطي أيضا سان بطرسبرغ وهي ثاني أكبر مدينة في روسيا.

ويسعى كبير مسؤولي الصحة في سان بطرسبرغ إلى استصدار أمر من المحكمة لاحتجاز المرأة وإعادتها إلى المستشفى.

يذكر أنه لم تسجل روسيا سوى حالتي إصابة بفيروس كورونا وهما لمواطنين صينيين في سيبيريا وقد تعافيا.

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