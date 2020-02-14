تعرية طالبات جامعيات .. والسبب غريب: "الدورة الشهرية"

هسبريس - أ.ف.ب

أجبرت عشرات الطالبات الهنديات على خلع ملابسهن هذا الأسبوع في إحدى الجامعات الهندوسية للتأكّد مما إذا كنّ في فترة الدورة الشهرية، لاسيّما أن النظام الداخلي في هذه الجامعات يلزم الفتيات بالتغيب خلال فترة الحيض، وفق ما أفادت به وسائل إعلامية ومسؤول في الجامعة.

ووقعت هذه الحادثة يوم الإثنين في معهد "ساجانند" للفتيات في مدينة بوج في ولاية غوجارات (غرب الهند)، وهي مؤسّسة تديرها طائفة سواميناريان الهندوسية، التي تدير أيضاً معابد ضخمة في أنحاء العالم، أحدها في لندن.

وبدأ التحقيق مع الفتيات بعد العثور على فوطة صحّية ملقاة في حديقة أمام الجامعة التي يمنع نظامها الداخلي الفتيات الشابات من الاختلاط أو حتى التواجد في سكن الطلاب في الحرم الجامعي خلال دورتهن الشهرية، بل يلزمهن بعزل أنفسهن في أقبية تحت الأرض، وكذلك بالابتعاد عن المطبخ وأمكنة العبادة، فضلاً عن الجلوس في الصفوف الخلفية خلال الحصص الدراسية.

وكشف الفتيات للصحافة المحلّية أن مسؤولين في الجامعة أوقفوا 68 طالبة في طابور أمام الحمّام، وأمروهن بخلع ملابسهن واحدة تلو الأخرى للتأكّد من أنهن لسن في فترة الدورة الشهرية.

وقالت إحدى الطالبات للصحافة الخميس خلال مظاهرة أقيمت أمام الجامعة: "لا توجد كلمات لوصف الإذلال الذي عانينا منه".

إلى ذلك، بدأت الجامعة التحقيقات وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حق الموظّفين الذين قاموا بذلك.

فيما أشار برافين بيدوريا، المسؤول في الجامعة، لوكالة فرانس برس، إلى إنه "تمّ إعلام الفتيات بقواعد الجامعة قبل قبولهن"، وتابع: "لقد دعوت إلى اجتماع للجنة الإدارية لاتخاذ التدابير المناسبة في حق المسؤولين عن هذه الحادثة".

ومازالت الدورة الشهرية من المحرّمات الراسخة في الهند؛ ففي بعض المناطق الريفية تضطر النساء إلى الانعزال والابتعاد عن المجتمع طوال فترة دورتهن، وكذلك يحظر عليهن الدخول إلى المعابد أثناء فترة الحيض.