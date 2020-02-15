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ضابط عسكري يطلب حبيبته للزواج مع دبابات على "شكل قلب"

ضابط عسكري يطلب حبيبته للزواج مع دبابات على "شكل قلب"
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 15 فبراير 2020 - 11:50

طلب ضابط روسي حبيبته للزواج بمناسبة عيد الحب محاطا بدبابات قتالية نظمها على "شكل قلب".

ففي مشاهد بثتها وزارة الدفاع الروسية، تظهر 16 دبابة من طراز "تي-72 بي 3" وهي تشكل قلبا وسط الثلوج في قاعدة ألابينو العسكرية قرب موكسو.

ويظهر الضابط دنيس كاسزانتزيف وهو يمسك يد حبيبته ألكسندرا كوبيتوفا وقد عصب عينيها ويقتادها إلى وسط القلب الذي تشكله الدبابات، كما ما جاء في مشاهد بثها تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا".

وقد ركع الضابط بعد ذلك ليطلب يد حبيبته حاملا باقة من الورد الأحمر.

وقال متوجها إلى كوبيتوفا: "نحن معا منذ فترة طويلة جدا وتجاوزنا الكثير من الصعاب بسبب المسافة التي تفصل بيننا أحيانا. تزوجيني!". وقد وافقت حبيبته بإيماءة رأس قبل أن يضع خاتم الخطبة في أصبعها.

وقالت الشابة لمحطة الجيش: "لا أدرك حتى الآن ما حصل. كان ذلك غير متوقع بتاتا!"

وتشارك الدبابات المستخدمة في تشكيل "القلب" في العرض العسكري السنوي في مايو، الذي يقام في الساحة الحمراء بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية، وفق ما أوضحت المحطة.

وقال مراسل المحطة: "لم يسبق لأحد أن شهد طلب زواج بهذا الشكل".

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