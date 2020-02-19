سويسريتان تكتشفان كنزا ماليا داخل وسادتين!!

هسبريس – د.ب.أ

اشترت امرأتان سويسريتان وسادتين لوضعهما على مقعدي حديقتهما من متجر خيري في زيورخ، فعثرتا بداخلهما على كنز مالي.

وبدلا من أن تحصلا على شيء مريح للجلوس عليه، عثرتا على مغلف به 20 ألف فرنك سويسري (حوالي 20 ألف و330 دولارا) محشوة داخل الوسادتين المغلفتين بالبلاستيك.

وذكرت الشرطة في زيورخ اليوم الأربعاء أن المرأتين سلمتا الكنز إلى الشرطة، والتي قررت أن المغلف والوسادتين تعود لممتلكات سيدة توفيت مؤخرا، وأن أسرتها تبرعت بالعديد من متعلقاتها لإحدى المنظمات الخيرية، والتي أيضا تبيع الأثاث.

وقدمت ابنة المرأة المتوفاة 3 آلاف فرانك سويسري للمرأتين كمكافأة على إعادة الأموال.