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ست سنوات سجنا لدنماركية سرقت 17 مليون دولار من الفقراء

ست سنوات سجنا لدنماركية سرقت 17 مليون دولار من الفقراء
هسبريس – متابعة
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:18

أصدرت محكمة دنماركية حكما على موظفة مدنية سابقة بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف بسبب اختلاس 17 مليون دولار من أموال الحكومة الدنماركية لدعم أضعف الفئات في المجتمع.

وتم القبض على بريتا نيلسن في نونبر 2018 في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا، وجرى اتهامها بتحويل 117 مليون كرونة دنماركية من الأموال العامة المخصصة للفقراء إلى حساباتها الخاصة على مدار 25 سنة إلى غاية 2018.

واعترفت نيلسن، البالغة من العمر 65 عاما، والتي عملت في وزارة الشؤون الاجتماعية لأكثر من 40 عاما إلى غاية إلقاء القبض عليها، بأن عملية سرقة المال صارت بمثابة إدمان لديها. وقال محامي نيلسن، الذي ألقى باللوم على السلطات بسبب التراخي في مراقبة تحويل على مبالغ كبيرة من الأموال العامة، بأن حكم الإدانة لم يستأنف. ويأتي هذا الحكم في أعقاب فضيحة ضريبية حكومية وقضية تتعلق بغسل الأموال تتعلق بأكبر مصرف في الدنمارك، بنك "دانسكي".

وقد ساهمت الحالات الثلاث في تراجع ثقة الرأي العام في ريادة بلد كان يعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أقل البلدان فسادا في العالم.

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