24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مأساة وفاة طفل حرقاً تسائل فعالية أنظمة تدخل الطّوارئ بالمغرب (5.00)

  2. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  3. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

  4. روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية (5.00)

  5. "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها

هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها

هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها
هسبريس - متابعة
الخميس 20 فبراير 2020 - 00:03

تسعى بلدة تيورا جنوب إيطاليا إلى جذب السكان من خلال دفع الإيجار لكل من ينتقل ليستقر فيها من أجل زيادة عدد سكانها.

وقررت البلدة دفع للمقيمين الجدد مبلغ 150 أورو شهريا، أي حوالي 162 دولارا، لتسديد إيجار منزل فارغ بالبلدة على مدار عامين، أو تقديم 5 آلاف أورو لشراء منزل خاص بهم.

ويتطلب الحصول على كلفة الإيجار الإقامة في بلدة تيورا لمدة 3 سنوات على الأقل، كما يجب أن يكون لدى المقيمين الجدد طفل واحد على الأقل عند تقديم الطلب.

وتبلغ كلفة إيجار سكن في بلدة تيورا 200 أورو شهريا، بينما تبلغ كلفة بيع المنازل، مساحة 100 متر مربع، 30 ألف أورو فقط.

ويتضح من خلال هذه الكلفة أن الذين يختارون استئجار أحد العقارات سيتعين عليهم دفع مبلغ 50 يورو فقط في الشهر.

وفي الوقت نفسه، ستنخفض التكلفة النهائية للمنزل إلى حوالي 25 ألف يورو، بالإضافة إلى هدية عمدة البلدة المادية البالغة 5 آلاف يورو، أي ستكلف أقل من المبلغ الذي استثمره مشتري المنازل بقيمة يورو واحد لإعادة تصميم منازل متهالكة تعرضها مدن إيطالية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.