هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها

هسبريس - متابعة

تسعى بلدة تيورا جنوب إيطاليا إلى جذب السكان من خلال دفع الإيجار لكل من ينتقل ليستقر فيها من أجل زيادة عدد سكانها.

وقررت البلدة دفع للمقيمين الجدد مبلغ 150 أورو شهريا، أي حوالي 162 دولارا، لتسديد إيجار منزل فارغ بالبلدة على مدار عامين، أو تقديم 5 آلاف أورو لشراء منزل خاص بهم.

ويتطلب الحصول على كلفة الإيجار الإقامة في بلدة تيورا لمدة 3 سنوات على الأقل، كما يجب أن يكون لدى المقيمين الجدد طفل واحد على الأقل عند تقديم الطلب.

وتبلغ كلفة إيجار سكن في بلدة تيورا 200 أورو شهريا، بينما تبلغ كلفة بيع المنازل، مساحة 100 متر مربع، 30 ألف أورو فقط.

ويتضح من خلال هذه الكلفة أن الذين يختارون استئجار أحد العقارات سيتعين عليهم دفع مبلغ 50 يورو فقط في الشهر.

وفي الوقت نفسه، ستنخفض التكلفة النهائية للمنزل إلى حوالي 25 ألف يورو، بالإضافة إلى هدية عمدة البلدة المادية البالغة 5 آلاف يورو، أي ستكلف أقل من المبلغ الذي استثمره مشتري المنازل بقيمة يورو واحد لإعادة تصميم منازل متهالكة تعرضها مدن إيطالية أخرى.