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الرئيسية | منوعات | حريق في غابة على الحدود .. والسبب قضاء الحاجة!

حريق في غابة على الحدود .. والسبب قضاء الحاجة!

حريق في غابة على الحدود .. والسبب قضاء الحاجة!
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 23 فبراير 2020 - 20:53

بعدما اضطر متسلق على الحدود الألمانية-النمساوية للتغوط في الغابة، حاول حرق فضلاته في محاولة منه للتخلص منها، إلا أن ذلك تسبب في حريق بالغابة استدعى تدخل قوات الإطفاء من النمسا وألمانيا معا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة فوسن الواقعة بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا على الحدود مع النمسا اليوم الأحد إن رجال الإطفاء من كلا البلدين انشغلوا بأعمال الإطفاء.

وبعدما تغوط المتسلق (34 عاما) المنحدر من الجزء الواقع من ولاية بافاريا بالنمسا، بالقرب من مدينة بنسفانغ النمساوية على الحدود مع مدينة فوسن بمقاطعة أوستالغو بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، قام بإشعال النار في الفضلات، "ما اتضح أنه خطأ فادح في منطقة غابات جافة وأرضية غابات تشبه القش".

وأوضح المتحدث أنه مع قدوم الرياح، انتشرت النيران سريعا إلى مساحة تتراوح بين 50 و60 مترا.

وأضاف المتحدث أن قوات الإطفاء اضطرت لاستخدام أجهزة خاصة في الأراضي الوعرة بالغابة، كما استعانت بمروحية من النمسا وأخرى من ألمانيا، ولم يتم إطفاء الحريق إلا بعد ساعات.

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